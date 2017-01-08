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中國機艦屢繞台 專家：東部當後方的思維須調整

2017-01-08  10:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國第一艘航空母艦遼寧艦，日前穿越宮古海峽，緊貼我東部海域前赴南海演訓，並有可能在總統蔡英文出訪中美洲期間北返挑釁。對此，淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正指出，過去台軍作戰計畫偏重西部地區，未來要加強東部的防衛。

根據《蘋果日報》報導，黃介正指出，遼寧艦此次就算不經台灣海峽，而循來路返回青島母港，仍然將對台灣的軍事戰略造成很大影響，因為繞台的舉動等於是在告訴美國、日本，中國有能力在台灣東部運用機、艦戰力，因此台軍過去只著重西部地區的部署必須改變，未來有必要加強東部地區的安全。

網站《軍情與航空》主編施孝瑋也認為，中國完成機、艦繞台，意思是向世界宣示整個台灣都在解放軍火力投射範圍，台軍把去西部當前線、東部當後方的作戰思維必須重新調整。

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  • 遼寧艦南下南海演訓，可能將繞台挑釁。（美聯社）

    遼寧艦南下南海演訓，可能將繞台挑釁。（美聯社）

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相關關鍵字： 挑釁 航空母艦 遼寧號 防衛
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