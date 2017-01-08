洪、郝選黨主席有先天優勢 吳敦義則是靠...

吳敦義選黨主席有後盾，加上後天經營，實力也不容小覷。（台北市攝影記者聯誼會提供）

2017-01-08 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選戰備受矚目，洪秀柱從一開始便表態將會參選黨主席，郝龍斌昨也宣布將投入選戰，傳吳敦義也將於週一表態，黨內人士分析，只要得到黃復興支持就能贏得黨主席之位，郝龍斌與洪秀柱有先天的優勢，吳敦義則是有後盾，加上後天經營，實力也不容小覷。

《蘋果日報》報導，國民黨人士分析，郝龍斌的父親郝柏村出身軍旅，軍系淵源深；洪秀柱則握有黨機器，兩人都有外省背景，都佔了先天優勢。

黨內人士指出，雖然吳敦義沒有「先天優勢」，但是他長期透過前總統馬英九體系經營黃復興，加上妻子蔡令怡曾任後備軍人青溪婦聯總會主委，也會替他加不少分。

該人士分析，黨內不少大老對洪秀柱都不太滿意，吳敦義出馬後，不少派系會主動靠過去，在地方上的實力很強。