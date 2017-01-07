小英抵達休士頓 將參訪美術館及醫學中心
2017-01-07 23:47
〔特派記者蘇永耀／休士頓報導〕蔡英文總統「英捷專案」在美國當地時間7日上午抵達休士頓，美國在台協會理事主席莫健以及我駐美代表高碩泰登機恭迎總統等一行到訪。在兩天一夜的過境停留期間，總統參訪當地美術館、癌症醫學中心、以及出席僑宴活動，總統在飛機上並對全團發表談話，強調此次訪問團來自朝野及民間代表，大家要為台灣的外交而努力。
總統一行於台北時間7日上午搭乘長榮專機啟程，經過13個半小時的長途飛行，抵達美國休士頓。專機在台灣領空時，並有4架F16戰機護送總統出國，專機機長並以無線電與飛行員通電，轉達總統對其捍衛領空、守護台灣的嘉勉。
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