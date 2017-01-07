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南區年改會場內刀片拒馬 高市警：保護建物免遭破壞

2017-01-07  21:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕網路謠傳高市警方在高雄國際會議廳內設刀鋒蛇籠﹖立委黃昭順與高市議員黃柏霖今下午前往瞭解，確認並無外傳的刀鋒蛇籠，戶外拒馬的刀片也換上無害鐵絲網，但會議廳內、樓梯走道仍放有一般「有刀片」拒馬，碰到還是可能受傷，警方表示，室內放刀片拒馬是為保護建物不被破壞。

南區首場年金改革座談會明在高雄國際會議中心登場，警方為免陳抗群眾與員警傷害，今下令拆除所有拒馬上的刀片，換上鐵絲網防護。

市議員黃柏霖證實，警方外圍拒馬已換下刀片，但他注意到室內仍備有一般拒馬、有刀片的那種，初步瞭解是為避免有人從窗戶或其他通道進入，所以內部（第二線）仍有嚴謹戒備，他提醒民眾注意安全。

黃柏霖轉述現場警官說法，闖進內部就是違法、需自負安全；高市警保安科則說明，有拒馬可警示民眾不要違法闖入，也能儘量保障建物硬體不被破壞。

黃柏霖體恤警方辛苦與用心，今晚二度回到現場致贈100顆粽子給員警﹔但明天他會站在民眾那一邊，與民眾一起捍衛自己應有的權益。

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  • 明天將舉辦年金改革座談的高雄國際會議廳，場內仍放置一般有刀片拒馬。（市議員黃柏霖提供）

    明天將舉辦年金改革座談的高雄國際會議廳，場內仍放置一般有刀片拒馬。（市議員黃柏霖提供）

  • 市議員黃柏霖今晚二度回到國際會議廳現場，確認拒馬還是有刀片的。（市議員黃柏霖提供）

    市議員黃柏霖今晚二度回到國際會議廳現場，確認拒馬還是有刀片的。（市議員黃柏霖提供）

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相關關鍵字： 刀片 年改會 年金改革 年金改革座談會 拒馬
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