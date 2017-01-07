黨魁選舉丟下震撼彈 詹啟賢堅辭 洪秀柱留不住
2017-01-07 21:43
〔記者施曉光／台北報導〕就在前副總統吳敦義要宣布參選國民黨主席前夕，國民黨首席副主席詹啟賢今晚以自己階段性任務已經達成，聲明即日請辭，為國民黨主席洪秀柱的連任之路，丟出一顆震撼彈。
據國民黨政策會執行長蔡正元指出，詹啟賢與洪秀柱今日下午深談一個多小時，主要就黨產行政協議相關問題與洪討論並且請辭，洪秀柱極力慰留，希望他再多思考幾天，共同為黨繼續奮鬥，但顯然詹啟賢心意已決，晚間還是對外宣布請辭。
洪秀柱今日上午面對媒體詢問詹啟賢是否會請辭一事時，還曾反問媒體，「誰說的呀？」並強調詹啟賢是黨務團隊不可或缺的一個伙伴，「詹副對我來說太重要了﹗」她還批評媒體報導讓詹啟賢委屈，有人惡意中傷、挑剝離間，沒想到幾個小時以後，詹啟賢就向媒體丟出請辭聲明。
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