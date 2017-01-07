義消爆料！花蓮動員消防志工600人加入國民黨

2017-01-07 21:26

〔記者王錦義／花蓮報導〕有花蓮縣消防局轄下的義消人員向本報爆料指出，最近義消、鳳凰及婦宣三大志工團，許多人都收到國民黨入黨申請書，宣稱免繳黨費，廣邀志工、消防人員入黨，爆料者說，上面規定三大志工群在1月9日以前，一共要交出600份入黨申請書，但目前達成率約一半，讓幹部們倍感壓力，連自己的父母親都拉攏幫忙填入黨申請書。

消防局長林文瑞說，花蓮縣義勇消防總隊由義勇消防、婦女防火宣導隊、鳳凰志工組成，三大志工人數總計約1000多人，屬於民力組織，最近坊間傳言消防幹部要幫忙募集志工加入國民黨，否則就會扣假、影響考績等，都是子虛烏有的事情「沒有這回事」他強調，公務人員應嚴守行政中立，不得利用職務上的權力、機會或方法，使他人加入或不加入政黨，不過憲法也保障人民參政的自由權，志工加不加入政黨屬於個人自由選擇。

爆料者說，消防幹部們被口頭要求，義消300份、鳳凰150份、婦宣150份，要在1月9日前募集到600份入黨申請書，全縣每個分隊依據志工人數分配20～60份責任額度，很多幹部都背很大壓力，私底下四處拜託，擔心沒有完成責任額度會讓長官沒面子而「黑掉」因此很多義消基於情感相挺，都主動幫忙拉人填申請書，甚至連自己父母親、親友都拉來，眼看明天就要截止，申請額度只有一半，因為很多志工反應加入消防大家庭是為回饋社會，不是要加入國民黨的。

一名資深警消對於國民黨拉人入黨一事早已見怪不怪，他私下說，民國80幾年，他們念警專的時候早就被要求集體加入國民黨，但畢業後沒繳黨費就成了失聯黨員，98年的時候，當時因花蓮縣長黨內多人爭取提名，當時也有一波的入黨潮，可能又要選舉所以又來招募黨員，不過現在都是自由參加，不想加入的就算了，也沒人會強迫，但他自己已經是第3次被邀入黨，也是礙於人情壓力，反正等2年過去不繳黨費就好了。

花蓮縣義消總隊由縣長傅崐萁擔任總隊長，而婦女防火宣導大隊則是由國民黨不分區立委徐榛蔚擔任榮譽大隊長，國民黨籍縣議員游淑貞擔任大隊長。由於國民黨可能在5月間舉行黨主席選舉，同時也在研擬縣市黨部主委直選，依據黨章規定，必須入黨滿4個月後才能有投票權，因此目前花蓮包含行政、農業、社團等體系，許多民代、國民黨員四處招募人員加入國民黨，每個體系責任額度從數10人到數百人不等，希望能在1月20日以前完成入黨程序。