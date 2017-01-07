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蔡正元批架設刀片蛇籠 網友酸：在講馬英九？

中區年改座談會在興大圖書館舉辦，場外衝突不斷。（記者蔡淑媛攝）

2017-01-07  20:53

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革中區座談會今天（7日）舉行，場外衝突不斷，現場架起鐵馬護欄、刀片蛇籠等，被國民黨政策會執行長蔡正元批評是「刀片鐵蛇籠裏的政權」；對此網友則反酸「馬英九最愛用蛇籠」。

蔡正元晚間在臉書貼文，他形容蔡政府是「刀片鐵蛇籠裏的政權」，並指蔡英文害怕抗議群眾，所以在會場的樓梯間、窗邊架設刀片鐵蛇籠。

文中指出，做法被批評後，會場改稱只是演練，演練完就撤掉。對此蔡正元怒嗆，「把刀片鐵蛇籠放到會場室內，這種心魔已無藥可救！」

針對蔡正元批評，PTT網友表示不以為然，有人反酸「在講馬英九嗎？」、「馬英九最愛用蛇籠，還有國民黨黨部前也是」、「自我介紹嗎？」也有人反嗆「笑死，蛇籠黨說別人擺蛇籠」、「馬英九：嗆我嗆夠了沒？」、「晚講了4~8年」。

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  • 蔡正元批評年改座談會架刀片蛇籠，反遭PTT網友回嗆。（圖擷自蔡正元臉書）

    蔡正元批評年改座談會架刀片蛇籠，反遭PTT網友回嗆。（圖擷自蔡正元臉書）

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