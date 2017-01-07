年改阻人進場 陳建仁：嚴加譴責
2017-01-07 19:29
〔記者李欣芳／台北報導〕國家年金改革委員會今天下午在台中的分區會議，部份出席人員到達會場時被場外抗爭的群眾圍堵阻撓，並有受邀者遭推倒，年金改革委員會今晚表示，對於抗爭的群眾，為表達自己的聲音而聚眾陳抗，卻阻撓他人進入會場參與會議，剝奪他人合法與會表達聲音的行為，在台北全程觀看轉播的國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁表示，國人應該嚴厲加以譴責。
年改會發布新聞稿表示，這次會議應出席人數130人，卻有部份出席人員到達會場時被場外抗爭的群眾圍堵阻撓，致無法進入會場報到參與會議，令人遺憾，包括，年金改革委員郭明政教授、前台中市長張溫鷹等人都被場外抗議的群眾團團圍住，無法入場與會。雲林縣政府代表甚至被抗爭群眾圍困在場外，不得其門而入，只好寫一張發言條請警察人員送進會場來。
與會者質疑為何關在鐵籠子裡開會，年改會副召集人林萬億表示，非常感謝警方全力維護，使得會議得以順利進行。雖然場外抗議群眾有些推擠、衝撞行為，也有少數與會人員因推擠而受到驚嚇、擦傷。但是，會議仍能和平理性順利完成，是國人所期待。如果發起抗爭的團體不以暴力衝撞，不阻撓與會人員進入會場，不試圖進入會場干擾會議，政府何須動員警力來保護與會人員、維持會議順利進行？
林萬億說，政府當然不希望警察同仁被動員來維持年金改革分區會議的順利進行。大家都期待能將瀕臨破產的年金制度改革，讓全民都有永續的年金制度可保障其老年經濟安全，只是期待改革的幅度不同，應利用年金改革會議表達意見，而不是口口聲聲說支持年金改革，反對亂改，卻不斷阻擾他人表達意見的機會。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 洪秀柱在他傷口灑鹽？又傳國民黨大老想走人...
- 獨家》張憲義：台曾計畫以IDF載小型原彈攻擊中國
- 年改阻人進場 陳建仁：嚴加譴責
- 南區首場年改會又有集會遊行 鹽埕區明交通管制
- 臉書喊話 陳建仁疾呼搶救年金水庫
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 色醫專挑30歲以下女病患 檢查陰道揉乳房
- 林心如光臨寶島剖腹產 鄉民狠酸：怎不在祖國生？
- 日職》阪神缺四棒主砲 考慮網羅李大浩
- 山友迷途「高雄市119」APP定位成功救援首例
- 年改中區座談會前 民團宣傳車與警爆衝突
- 找回顛峰時期桿弟 妮妮開始喬手感
- 女神跨年泡湯沒人陪「有人要介紹給我嗎？」
- 馬公5人燒炭現場有70多萬元 留字條似交代遺言
- 卡本特、雷耶斯參戰 經典賽「雀」躍
- 視覺超震撼！波多野3.5P 床戰109公分AV導演
- MLB》賽揚老蝴蝶的球多難接？ 這視角讓你知（影音）
- 金髮妞勾手約會 小班復合嘉納添變數
- 中國瘋傳這張霧霾照 網友：天堂與地獄並存
- 換來射手柯佛 騎士「火上加油」
- 紅酒的白藜蘆醇 有助抑制口腔癌前病變
- 巴西羅來馬農村監獄33名囚犯被殺
- 失聰不失志 北興國一生書法全國第一
- 苗縣「不老警師」傳經驗 歷任局長回娘家
- 屁孩攜刀械群聚捷運站被逮 尋仇地點竟有3版本
- 台灣的月薪嬌妻薪水應多少？ 立委幫妳算出來了！
- SBL》全隊本土最高分 于煥亞榮耀外婆家
- 日本搖滾天王西川貴教登《紅白》喜收「乳房壽桃」
- 已開3成 角板山梅花季登場
- 《日大咖聲援紅白》 西川貴教樂當簽王 中島美嘉親提禮物
- 「莉亞公主」下葬 骨灰竟裝藥丸裡
- 同婚爭議 唐鳳：都是在鞏固婚姻的意義
- 《紅白》HIGH慶當爸 哈林：我是「老來子」
- 北市總預算政黨協商 後天再談
- 邀女友人共乘遭拒 醉漢怒砸計程車還嗆警
- 台灣的超級美景！太平山冬季雲海風情萬種
- 大福彩、今彩539 開獎囉！
- 91公分魚叉刺穿頭部 巴西男幸運生還
- 燒柴式熱水爐 周邊別放易燃物
- 台東新苗後山盃羽球賽開打 500好手捉對廝殺
- 佛州槍擊案槍手稱曾被逼看IS影片 自覺心智受控
- 不滿港口被中國公司租走99年 斯里蘭卡萬人抗議
- 首個一例一休假日 南投工業區鬧空城
- 脫歐帶衰? 歐足最佳陣容 英超全摃龜
- 《勞工被雙殺》休假多業績減少 櫃姐週年慶少賺6萬
- 一例一休衝擊 竹苗社福機構叫苦
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：年改阻人進場 陳建仁：嚴加譴責
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分