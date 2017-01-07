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年改阻人進場 陳建仁：嚴加譴責

2017-01-07  19:29

〔記者李欣芳／台北報導〕國家年金改革委員會今天下午在台中的分區會議，部份出席人員到達會場時被場外抗爭的群眾圍堵阻撓，並有受邀者遭推倒，年金改革委員會今晚表示，對於抗爭的群眾，為表達自己的聲音而聚眾陳抗，卻阻撓他人進入會場參與會議，剝奪他人合法與會表達聲音的行為，在台北全程觀看轉播的國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁表示，國人應該嚴厲加以譴責。

年改會發布新聞稿表示，這次會議應出席人數130人，卻有部份出席人員到達會場時被場外抗爭的群眾圍堵阻撓，致無法進入會場報到參與會議，令人遺憾，包括，年金改革委員郭明政教授、前台中市長張溫鷹等人都被場外抗議的群眾團團圍住，無法入場與會。雲林縣政府代表甚至被抗爭群眾圍困在場外，不得其門而入，只好寫一張發言條請警察人員送進會場來。

與會者質疑為何關在鐵籠子裡開會，年改會副召集人林萬億表示，非常感謝警方全力維護，使得會議得以順利進行。雖然場外抗議群眾有些推擠、衝撞行為，也有少數與會人員因推擠而受到驚嚇、擦傷。但是，會議仍能和平理性順利完成，是國人所期待。如果發起抗爭的團體不以暴力衝撞，不阻撓與會人員進入會場，不試圖進入會場干擾會議，政府何須動員警力來保護與會人員、維持會議順利進行？

林萬億說，政府當然不希望警察同仁被動員來維持年金改革分區會議的順利進行。大家都期待能將瀕臨破產的年金制度改革，讓全民都有永續的年金制度可保障其老年經濟安全，只是期待改革的幅度不同，應利用年金改革會議表達意見，而不是口口聲聲說支持年金改革，反對亂改，卻不斷阻擾他人表達意見的機會。

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  • 年金改革委員會今天下午在台中的分區會議，部份出席人員到達會場時被場外抗爭的群眾圍堵阻撓，並有受邀者遭推倒，對此，年金改革委員會召集人、副總統陳建仁表示，國人應該嚴厲加以譴責。（資料照，記者黃耀徵攝）

    年金改革委員會今天下午在台中的分區會議，部份出席人員到達會場時被場外抗爭的群眾圍堵阻撓，並有受邀者遭推倒，對此，年金改革委員會召集人、副總統陳建仁表示，國人應該嚴厲加以譴責。（資料照，記者黃耀徵攝）

  • 中區年改座談會場外抗議不斷。（記者蔡淑媛攝）

    中區年改座談會場外抗議不斷。（記者蔡淑媛攝）

  • 中區年改座談會在興大圖書館封館舉辦，大批警力佈建在館內外，場外警民衝突不斷。（記者蔡淑媛攝）

    中區年改座談會在興大圖書館封館舉辦，大批警力佈建在館內外，場外警民衝突不斷。（記者蔡淑媛攝）

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