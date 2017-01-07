| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市萬華區民宅傳火警 1男子送醫命危 網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 政治

南區首場年改會又有集會遊行 鹽埕區明交通管制

南區首場年改會又有集會遊行，鹽埕區將會大塞，警方會進行交管。（記者黃良傑攝）

2017-01-07  18:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕南區首場年金改革座談會，明午於鹽埕區高雄國際會議中心舉辦，場外還有監督年金改革行動聯盟發起的集會抗議，屆時鹽埕區將進行交通管制，民眾應改道行駛，避免造成嚴重塞車。

交管管制區域與時段如下：

一、1月8日10時至19時，管制、封閉部分道路，禁止所有車輛進入，請用路人提早改道，包括（一） 中正四路（東自新興區河東路，西至鹽埕區大勇路）、（二） 鹽埕區大公路（東自大勇路，西至鹽埕街）、（三） 鹽埕區大勇路（北自富野路，南至大仁路）。

此外，8日當天高雄國際會議中心地下停車場不開放停車，小型車需就近停放鹽埕立體停車場（大仁、大智路口）或合發立體停車場（中正、自強路口），再步行前往國際會議中心會場。

至於大客車將管制統一停於香蕉碼頭捷興一街大客車停車場，或成功路新光停車場。

警方預估明日有近千人湧入陳抗熱區，呼籲民眾多加利用捷運，可在鹽埕站下車，至於騎、開車民眾請配合警方交管，必要時提前改道行駛，以減少交通管制所造成之不便。

警方公布交管區域。（記者黃良傑翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通管制 年改會 年金改革座談會 鹽埕
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：南區首場年改會又有集會遊行 鹽埕區明交通管制


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.