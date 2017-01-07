南區首場年改會又有集會遊行 鹽埕區明交通管制

南區首場年改會又有集會遊行，鹽埕區將會大塞，警方會進行交管。（記者黃良傑攝）

2017-01-07 18:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕南區首場年金改革座談會，明午於鹽埕區高雄國際會議中心舉辦，場外還有監督年金改革行動聯盟發起的集會抗議，屆時鹽埕區將進行交通管制，民眾應改道行駛，避免造成嚴重塞車。

交管管制區域與時段如下：

一、1月8日10時至19時，管制、封閉部分道路，禁止所有車輛進入，請用路人提早改道，包括（一） 中正四路（東自新興區河東路，西至鹽埕區大勇路）、（二） 鹽埕區大公路（東自大勇路，西至鹽埕街）、（三） 鹽埕區大勇路（北自富野路，南至大仁路）。

此外，8日當天高雄國際會議中心地下停車場不開放停車，小型車需就近停放鹽埕立體停車場（大仁、大智路口）或合發立體停車場（中正、自強路口），再步行前往國際會議中心會場。

至於大客車將管制統一停於香蕉碼頭捷興一街大客車停車場，或成功路新光停車場。

警方預估明日有近千人湧入陳抗熱區，呼籲民眾多加利用捷運，可在鹽埕站下車，至於騎、開車民眾請配合警方交管，必要時提前改道行駛，以減少交通管制所造成之不便。