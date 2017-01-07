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年改中區會順利進行 軍公教聯盟重提砍大官活小吏

教育部長潘文忠致詞時，台下有人舉牌抗議。（記者張菁雅攝）

2017-01-07  17:47

〔記者張菁雅／台中報導〕年金改革國是會議中區座談會今天下午在中興大學舉行，會議開始前，場外聚集大量抗議民眾，場內僅在主持人教育部長潘文忠致詞時，台下有人起立舉牌抗議，潘文忠不受影響，會議也按照規劃的流程進行。

年金改革委員會國是會議中區座談會由潘文忠、銓敘部長周弘憲、農委會副主委陳吉仲共同主持。在潘文忠上台準備發言時，台下有兩人起立拍桌阻擾會議進行，並拿出寫著「信賴保護，法不溯往」、「反強迫65歲退」的看板，潘文忠看著他們說，「先讓會議開始」，即進行致詞，致詞結束後，兩名抗議者不再抗議，由年金改革委員會報告，會議並以抽籤方式抽出35位代表發言。

今天發言者以教師、退休公務人員居多，軍公教聯盟黨副主席吳金魁表示，基於信賴保護與不溯及既往原則，軍公教聯盟黨主張先廢止政務官退職酬勞金給與制度，改完後再考量中低層人員；現職公教勞工未來退休年齡服務年資則依採計，避免公務機關、學校人力流動停滯，年輕人找無工作；另外，應砍大官活小吏，現況軍公教勞工退休所得7萬元以下不可減，超過7萬元以上，每萬元按比例酌減5%至10%。

台中市公教退休人員協會常務理事蔡本全指出，一次領完本金，靠18趴維持生活者多是老人，新政府應多一點悲憫之心，建議75歲以上領18趴者暫不更動，因為人數不多、來日不長。

彰化縣公教退休人員協會理事翁金蓮也表示，不反對年金改革，只是改革方法、期程不對，影響退休人員老年生活，政府在84年已設計以溫和漸進方式讓18趴走入歷史，真正有問題的是93年修法，讓立委、政務官可領18趴，以致退撫基金遭掏空。

台中市教師職業工會理事長、南投縣教育產業工會秘書長王汝杰指出，年金改革前應先處理歷年來退休金提撥不足的問題，所以不能只改革受僱者，雇主也必須負起提撥責任，而教師的雇主就是政府。

社民黨召集人陳尚志強調，台灣有220萬名勞工每個月退休金不到1萬元，低於貧窮線，社民黨要求建立基礎年金，讓65歲退休者每月最低生活費達1萬1000元至1萬2000元。

喚醒彰化青年聯盟成員廖婉婷指出，她發現在場講得最大聲的人，卻不是未來要負擔年金的人，希望「現場的叔叔、伯伯給年輕人一條活路」，年金改革勢在必行，不合理的利益就應收回。

南投縣農業勞工職業工會行政助理林怡君也表示，軍公教人員過去為國家而努力，因此政府給予18趴優惠存款，但年輕人很擔心國家財政會入不敷出，希望大家各退一步。

銓敘部在綜合回應時表示，年金改革會依循法律，符合正當、合理、信賴保護原則及不溯及既往，將來一定會有合理的緩衝期；至於政務人員、立委的優惠存款問題，政務人員優惠存款制度從61年開始，不是因為93年制度變更才有，但立委沒有退職制度，也就沒有優惠存款；另外，優惠存款制度從95年至今改了數次，依然有人退休所得過高，這是因為制度有問題，未來會做合理的調整。

教育部指出，教育部向來沒有主張中小學老師65歲才能退休，考量教學需要、學生特性不同，規劃以60歲為基準，並採漸進式設計。

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  • 年金改革國是會議中區座談會開場時雖有人抗議，但未影響會議進行。（記者張菁雅攝）

    年金改革國是會議中區座談會開場時雖有人抗議，但未影響會議進行。（記者張菁雅攝）

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