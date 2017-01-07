南區年改會風雨欲來 藍營民代竟看到這一幕...
2017-01-07 17:15
高市警方忙著把拒馬上具殺傷性的刀片拆除，換裝上可安全的鐵絲網防護，以免陳抗群眾和員警受傷。（記者黃良傑攝）
〔記者黃良傑／高雄報導〕網路謠傳高市警方在國際會議廳設刀鋒蛇籠，國民黨籍立委黃昭順和市議員黃柏霖今午趕往了解，發現不僅樓梯間淨空沒看到蛇籠，連拒馬上的刀片都拆下，改裝無害的鐵絲網。
南區首場年金改革座談會明天在高雄國際會議中心登場，警察局長陳家欽為避免造成陳抗群眾與員警傷害，下令拆除鐵拒馬上的刀片，換上鐵絲網防護，藍營立委和議員發現警方的用心，除提醒員警小心安全外，也呼籲明日抗爭群眾理性。
保安科估計明天陳抗活動，至少需要300多座鐵拒馬，才能阻隔陳抗熱區的衝突，為維持會議中心外場的安全，動員保大、保安及各分局支援警力，拆除殺傷力大的刀片，改裝鐵絲網，但因缺乏油壓工具，進度落後，目前僅完成50多座，警方將漏夜拆換，避免任何人被拒馬刀片割傷。
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