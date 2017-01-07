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年改會在興大 場外民眾企圖衝入 推擠衝突一波波

2017-01-07  16:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕年金改革座談會今日下午在興大登場，警方以優勢警力加上柵欄，將會場興大圖書館團團包圍，場外聚集數千民眾，數度發動推擠衝突欲闖入仍被攔下，會議順利舉行後，場外10多人仍突圍，爬過欄杆衝進座談會場，警方強力阻檔不過，將衝入民眾包圍安置在旁，也出現民眾疑因情緒太過激動而昏倒的情況，衝突不斷。

興大圖書館內外全被警方佈滿警力，年改會開會後，門口仍數度發生衝突，監督年金改革行動聯盟民眾多次越過柵欄，引起警方緊張，多次加派警力到門口駐守，廣場上人人舉盾牌警戒，氣氛緊繃，警方為緩和劍拔弩張的氛圍，也派出女警柔性喊話，要民眾不要衝撞、小心安全，警方可說是軟硬兼施。

抗爭民眾包圍年改會場圖書館，從中午就抗議不斷，氣笛、喇叭聲不斷，充斥校園，由於下週是期末考週，學生正準備期末考，因此罵聲一片，認為會場設在校園，是侵擾校園安寧。

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  • 抗議民眾越過警方封鎖線，仍遭警方攔下後安置場內。（記者蔡淑媛攝）

    抗議民眾越過警方封鎖線，仍遭警方攔下後安置場內。（記者蔡淑媛攝）

  • 越過封鎖線抗議民眾可能因太過激動突然昏倒，警方趕緊緊急救護，確保安全無恙。（記者蔡淑媛攝）

    越過封鎖線抗議民眾可能因太過激動突然昏倒，警方趕緊緊急救護，確保安全無恙。（記者蔡淑媛攝）

  • 年金改革座談會場外抗議衝突不斷。（記者蔡淑媛攝）

    年金改革座談會場外抗議衝突不斷。（記者蔡淑媛攝）

  • 面對抗爭民眾激情演出，警方以優勢警力確保座談會可以順利進行。（記者蔡淑媛攝）

    面對抗爭民眾激情演出，警方以優勢警力確保座談會可以順利進行。（記者蔡淑媛攝）

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