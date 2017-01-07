年改座談會場外衝突不斷 受邀與會人士被阻擋在外

警方與陳抗團體對峙。（記者許國楨攝）

2017-01-07 16:56

〔記者許國楨／台中報導〕年金改革中區座談會今天登場，陳抗團體與隔著鐵馬護欄的警方對峙，氣氛劍拔弩張，連受邀與會的前市長張溫鷹丶青年代表及部份媒體都被陳抗人士阻擋在外，不得其門而入。

今日抗議現場讓台中市警方如臨大敵，整個現場分成包括會議廳內外二區、圖書館外四區等共6大管制區，每一區由台中市6個數字分局分局長負責，其餘分局則由分局長帶同警力支援作相關勤務部署，以因應突發狀況處理，估計動用超過千名警力維持秩序並蒐證。

警政署也運來500多具鐵馬護欄南下台中，護欄上雖貼著標語，溫情喊話「相互珍惜 我們是一家人」、「將心比心 請溫柔對待我們」，但仍與企圖衝入場內的陳抗團體隔著護欄對峙，警方不得舉起盾牌因應，並在後方拉起大型防護網防止丟雞蛋，鞋子等突發狀況。

期間包括持有採訪證的部份媒體，還有前台中市長張溫鷹及青年代表等持有邀請函人士，步行要進入會場時，遭場外憤怒抗議人士攔阻不得其門而入，一名受邀與會的青年代表更被數度推擠，所幸衝突未持續擴大，但推擠中仍造成一名陳抗女性摔倒送醫。