國民黨魁選舉三強鼎立 徐弘庭抱頭崩潰大喊「郝吳柱」！

2017-01-07 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌，今日上午於臉書發表聲明「只求一場無私的黨主席選舉」，表示經深思熟慮後，決定參選黨主席，而前副總統吳敦義，則有望於下週一（9日）表態參選。隨後洪秀柱也樂觀表示，有競爭是好事。不過台北市議員徐弘庭可能不這麼認為，因為他在臉書上表示，三人參選是「郝！吳！柱！」

國民黨黨魁之爭白熱化後，三強鼎立，稍早徐弘庭在臉書上寫下，「怎麼辦！！！郝！吳！柱啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！！！！！」，並搭配一張雙手抱頭、皺眉張嘴的哭臉照，網友也笑稱，真的是「好無助」。

部分網友除哈哈大笑，盛讚徐弘庭表情真經典，還有人建議，「面對抉擇，初衷還是要挺柱，才能作正確判斷」，也有人酸「真的是郝吳柱！」，並呼籲不論誰出線，國民黨要團結，「真的不能再給人看笑話」，否則無法對他們的支持者交代。