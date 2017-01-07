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批黨產會 吳敦義：國民黨對台貢獻 大家都忘了

2017-01-07  16:06

〔記者邱奕統／桃園報導〕前副總統吳敦義上午到桃園市大溪區頭寮陵寢謁陵，他說，國民黨過去對台灣國家的貢獻似乎被大家遺忘掉了，並批評民進黨、不當黨產委員會逾越法治，淪清算鬥爭，強調不當黨產的處置應回歸法律。

吳敦義說，民國39年，已故前總統蔣介石復行視事，他以國民黨總裁的身分，指揮好幾個重要的戰役，並把錢穆等學者護送到台灣，另外也把故宮博物院國寶、北平中國銀行、中央銀行、上海的中國銀行、中央銀行等數百萬兩黃金，安全送到台灣。交給中央銀行、故宮，這是國民黨對台灣、對國家最重要的貢獻，可是這些貢獻，似乎大家都忘掉了。

他說，就國民黨而言，對建國、建設台灣是有貢獻的，而在那個年代，黨政的分際，是沒有像今天這麼清楚，國民黨現在內外面臨很大困難，對外面對民進黨政府竟然橫行霸道，幾乎用清算鬥爭方式處理所謂不當黨產，全世界沒有其他國家政黨是這樣。

吳敦義說，對於經營台灣有貢獻，對台灣三民主義的實踐有成績的國民黨，剛執政第2回的民進黨應該了解，政黨的競爭是ok的，但用逾越了無罪推定、無限追溯，超越了司法、行政跟監查的不當黨產委員會，實在令人不能接受。

他說，現在國民黨員工薪水都不太容易發，不當黨產委員會這個機構未免也太過分了，一個黨一定要對退休的人有所保障，但現在連台灣銀行本票都還要扣留，中央投資公司等，也都是一聲要充公，就充公了，這些事民主法治國家不應該這樣做。

吳敦義說，民主的腳步是自由、開放，人權都要保障的，所謂不當黨產的處置還是要回歸法律、公道，讓法律來判斷，哪些是不當、不公的黨產，這樣處理才符合民主國家的通例。

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  • 吳敦義說，國民黨對台灣的貢獻，似乎大家都忘掉了。（記者邱奕統攝）

    吳敦義說，國民黨對台灣的貢獻，似乎大家都忘掉了。（記者邱奕統攝）

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