新北警局人事調動 錢英華升任新北最高階女警官
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局發佈過年前最大一波人事調動，包括主任秘書室秘書－三線一星專員錢英華等168名警官陞職；其中錢英華為目前新北市最高階的女警官，受外界注目，其餘包括板橋、淡水等地偵查隊長都調動，加上春安警方重頭戲將屆，這批人事命令9日到任，市警局期許這些警官業務都能無縫接軌。
陞任三線一星（第四序列專員）名單：防治科專員伍世裕、主任秘書室秘書錢英華、公共關係室第謝龍富、民防管制中心專員邱進良、保安科專員黃南山。
兩線四星名單：土城分局副分局長賴祐誠、三峽分局副分局長林樸、保安科秘書潘志成、蘆洲分局副分局長吳恒隆、樹林分局副分局長李中宇、瑞芳分局副分局長李文桐、新莊分局副分局長陳建華、主任秘書室專員陳震程、犯罪預防科專員蔡宜學、秘書室專員林志賢、資訊室專員林鼎鈞。
兩線三星名單：板橋分局偵查隊隊長林子翔、淡水分局偵查隊隊長陳冠宇、中和分局督察組組長游本慶、刑事警察大隊督察組組長徐啟峯、淡水分局督察組組長洪聰興、保安警察大隊督察組組長胡炎全、交通警察大隊事故處理組組長蕭素秋、本局訓練科訓練股股長 林立德、土城分局督察組組長江章宏、新莊分局督察組組長葉敏雄、中和分局行政組組長侯慎謙、三峽分局行政組組長黃耿徹、三峽分局民防組組長李有文、新莊分局民防組組長陳木祥。
新莊分局勤務指揮中心主任陳淑珍、警察局秘書室出納股股長胥斐章、三重分局秘書室主任、蘆洲分局秘書室主任陳俞佐、蘆洲分局勤務指揮中心主任 張偉男、淡水分局行政組組長陳松坡、三重分局交通組組長黃振迪、永和分局交通組組長莊博丞、警察局後勤科財產管理股股長秦仕緯、樹林分局保防組組長王賜鍾、金山分局保防組組長陳昭旺、警察局保防科偵防股股長黃明煌。
警察局後勤科綜合股股長陳啟斌、警察局後勤科營繕股股長黃志宏、警察局外事科僑防股股長廖書珮、汐止分局行政組組長林啟發、警察局保安科保安股股長李進來、警察局民防管制中心業務股股長 黃信維、三重分局保防組組長莊明凱、警察局行政科勤務股股長葉韙璨、新莊分局防治組組長鍾國楨。
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標題：新北警局人事調動 錢英華升任新北最高階女警官
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