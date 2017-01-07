「英捷專案」啟動 空軍六架戰機護航
2017-01-07 15:08
空軍派出6架戰機隨著總統專機伴飛，確保總統安全。（取自空軍司令部臉書）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文「英捷專案」今啟程，由於中國解放軍小動作頻頻，其唯一航艦「遼寧號」也可能在近期自台海中線以西北返，空軍不敢掉以輕心，因此依慣例，今上午派出4架F-16、2架IDF戰機伴飛，確保總統安全。
蔡英文此行為期9天8夜，將出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多等4友邦，去程過境美國休士頓、回程過境舊金山。
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