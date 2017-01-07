黃之鋒遭抗議接機 柯：北京要好好反省

2017-01-07 14:39

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立動物園今天舉辦金剛猩猩「迪亞哥」、「寶寶」相見歡記者會，市長柯文哲會後受訪時，有媒體提到香港社運人士黃之鋒在機場遭到愛國同心會成員「接機」抗議，柯文哲表示已經通知警察局了，一定會好好保護來賓。

柯強調台灣是一個文明社會，可以表達意見，不可以用暴力，「這是基本原則」。柯文哲表示，北京政府應該要思考，過去中國做了這麼多讓利的行為，為什麼台灣還是一直往美國那邊靠攏，直言北京政府應該要思考「為什麼台灣人這麼怕中國，一直倒向美國那邊去。」

有媒體問到，關於林鶴明將進入總統赴任職，立委姚文智隨總統出訪時提到此事，還趁機酸柯文哲說「二〇一二的時候也不知道柯文哲會冒出來」，對此柯文哲回應，本來就世事難料，其實就是每天把工作做好就好了，「我當過十七年台大外科加護病房主任，每天都看著抬出來、抬進去的」，他認為本來就世事難料，把握當下，重申自己的人生哲學就是做好每天的工作。

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