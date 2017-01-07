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馬英九被放5次鴿子 媒體稱尼加拉瓜總統花樣多

蔡英文總統（中）7日上午展開「英捷專案」，搭機出訪宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多等4友邦。（記者朱沛雄攝）

2017-01-07  15:21

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（7）日展開「英捷專案」，計畫出訪宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多等四個友邦，不過今天有涉外人士表示，尼加拉瓜總統奧蒂嘉曾放過前總統馬英九5次鴿子，此次出訪恐怕還會有花樣。

去年12月21日聖多美普林西比宣布與台灣斷交，讓蔡英文本次出訪備受各界關注，日前媒體傳出宏都拉斯、尼加拉瓜2國有危機，不過外交部與總統府都否認，今天2國大使也都為蔡送機，但仍有涉外人士提醒，尼國總統會有花樣。

《聯合報》報導指出，一名涉外人士表示，過去馬英九出訪尼加拉瓜時，被奧蒂嘉放鴿子多達5次，我國被他敲詐最多。這位涉外人士聲稱奧蒂嘉非常「狡猾」，此次恐還會有花樣。

該人士表示，其他3個國家不會有動作，但奧蒂嘉在小細節還是會有花樣，例如故意讓兩國關係感覺不友好，藉以累積敲詐本錢。

此外，他提到蔡英文過境美國，沒有過境東岸，是歐巴馬政府安排不讓蔡與政治敏感的東岸城市接觸，避免與川普團隊碰面。

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