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內科2.0 柯文哲：世大運後展開東區門戶計畫

2017-01-07  14:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯文哲昨天出席「2017內科之夜聯歡晚會」致詞時，談到新政府在桃園有亞洲矽谷計畫，竟口出「要內湖、南港吃剩下的才輪的到桃園」，顯然再次失言。

今天他出席動物園活動後被媒體問到此事，柯文哲乾脆把國發會副主委一起拉下水，表示起因於之前國發會副主委到北市府演講時，聊到桃園經濟，「我們都很清楚內科2.0的產業發展優勢還是遠大於桃園」，廠商還是會以南港、內湖優先，不過「飽和之後就會往成本比較低的地方移動」。

柯文哲表示目前還在思考如何讓內科2.0發揮更大的效益，坦言有些投資計畫還在準備，最近也會到行政院科技部討論，「內科2.0計畫包括資通訊跟生技，但要怎麼展開」，將是台北市政府大概今年下半年的主力計畫。柯說，前兩年施政重心都在西區，等今年世大運結束，以南港為中心的東區門戶計畫會開始。

媒體進一步追問是否擔心引發桃園人反彈，柯文哲沒有正面回應，僅跳針表示「經濟問題還是經濟解決，廠商也會去計算投資效益」，再次強調內科有產業聚落優勢，仍然是台灣投資效率最高的地方，「等飽和之後就會擴展出去，所以才會有首都生活圈的概念。」

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  • 台北市長柯文哲7日出席金剛猩猩迪亞哥、寶寶相見歡見面會，接受媒體訪問。（記者黃耀徵攝）

    台北市長柯文哲7日出席金剛猩猩迪亞哥、寶寶相見歡見面會，接受媒體訪問。（記者黃耀徵攝）

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標題：內科2.0 柯文哲：世大運後展開東區門戶計畫


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