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黃之鋒來台險挨揍 柯文哲認為北京需檢討

香港社運人士黃之鋒等一行人，凌晨抵台時，竟險遭黑衣人毆打，場面一度混亂。（資料照，記者蘇芳禾攝）

2017-01-07  14:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港社運人士、眾志秘書長黃之鋒等一行人，受邀參加時代力量所舉辦的論壇，凌晨抵台時，竟遭黑衣人作勢攻擊，場面一度混亂，台北市長柯文哲對此表示已要求警方加強防護，同時認為北京需檢討：「為什麼台灣這麼怕中國」？

綜合媒體報導，雨傘革命要角、香港眾志秘書長黃之鋒等人，來台遭到愛國同心會成員「接機」一事，台北市長柯文哲表示，市府有通知警察局，相信警察會好好保護；北市警方也稱將派出霹靂小組幹員貼身保護黃之鋒，黃之鋒等人下榻的飯店也實施警戒，警方重申，若遇暴力事件會依法進行逮捕，絕不縱容

柯文哲譴責愛國同心會行為，強調台灣是文明社會，可以表達意見，但不可以用暴力；但柯文哲提到，北京政府應該要思考，過去大陸做了這麼多讓利的行為，為什麼台灣還是一直往美國那邊靠攏，直言北京政府應該要思考：「為什麼台灣人這麼怕中國，一直倒向美國那邊去」。

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