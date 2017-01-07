吳斯懷批蔡沒本事硬碰硬 劉世芳：吳對不起陸官學弟

2017-01-07 13:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕前陸軍副總司令吳斯懷接受中國媒體專訪指出，蔡政府有什麼本事跟大陸硬碰硬？或進行兩岸軍事對抗？引發外界議論﹗民進黨立委劉世芳直言，中共對台文攻武嚇，吳斯懷卻沒幫台灣發聲，這言論非常糟糕、也對不起陸軍官校學弟。

吳斯懷針對台日關係做評論，表示從去年台灣漁民、漁船遭日警扣押，與近期台灣擬開放福島核區食品看來，蔡英文並未用心維護台灣權益，他懷疑蔡英文政府與日本安倍政府間可能已有暗盤與黑箱交易。

吳斯懷認為日本人利用蔡政府，把蔡政府當成一顆沒意義的旗子，「夜郎自大」的蔡政府一再抱美國、日本大腿，不僅毫無幫助，也因川蔡熱線與日本台灣交流協會正名兩事，打破兩岸現狀，呼籲台灣人看清蔡英文的愚民政策。

近日中共軍機繞台，航空母艦遼寧號也進入台灣海峽，吳斯懷表示「這正是與美日交好的警告」，他也提出質疑：「請問蔡政府還要洋洋自得嗎？有什麼本事去跟大陸硬碰硬？去進行兩岸軍事對抗？ 」

立委劉世芳今指出，看到中國軍機還有遼寧艦繞台，對台灣這種文攻武嚇情況，退將反而沒幫台灣講話，她覺得非常糟糕﹔退將領台灣納稅錢，卻當中國傳聲筒，將加深台灣人不滿，建議若退將不忠，應把退俸全取消。

劉世芳表示，吳斯懷三番兩次聲稱，有機會到中國參加會議都會提到中華民國，但外界從沒在任何媒體看到這樣披露，覺得是司馬昭之心﹔劉世芳認為吳斯懷不只對不起納稅人給的退休俸，更對不起陸軍官校學弟，他們在保家衛國時，吳斯懷卻在當中國文攻武嚇的傳聲筒。