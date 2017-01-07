中國搞鬼？ 黃之鋒險遭毆 徐永明指港台黑衣人合流

2017-01-07 13:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港雨傘運動要角、眾志秘書長黃之鋒等人，今日來台參加時代力量所舉辦論壇，愛國同心會號召上百名民眾在桃園機場舉牌抗議，更有黑衣人揮拳作勢攻擊黃之鋒。對此，時代力量立委徐永明指出，有黑衣人一路從香港搭機跟過來，港台黑衣人合流，對台灣民主是很大挑戰。

徐永明透露，一些黑衣人跟著黃之鋒從香港上機到台灣來，儼然是台港黑衣人的合流，黃之前在香港已遭遇中共威脅及歧視，抵台還要面對暴力對待，對台灣民主而言是很大的挑戰。

徐表示，台灣是一個主權獨立的國家，應極力保護訪台旅客，不受言語及暴力威脅，否則會讓人感覺民主是否漸漸倒退，據聞黑衣人也被動員到座談會挑釁，希望接下來行程不要再有類似情況發生。

「中共不要自己嚇自己！」徐也說，時代力量立委被中共拒發港簽、無法過去香港，才在台灣辦交流論壇，這是港台政黨之間的交流，雙方分享社會運動經驗，對岸不必無限上綱到港獨、台獨合流。