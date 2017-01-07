選不選黨主席 吳敦義：9日說明
2017-01-07 12:41
〔記者邱奕統／桃園報導〕前副總統吳敦義上午到桃園市大溪頭寮陵寢謁靈，被問及是否參選國民黨主席，他說，9日將召開記者會說明；陪同出席的前總統府發言人羅智強說，吳敦義是他的老長官，每遇重大決定，都會到頭寮謁靈。
吳敦義說，黨現在面臨內外壓力，對外面對民進黨政府居然橫行霸道，幾乎用清算鬥爭方式處理所謂不當黨產，國際上沒有其他國家政黨這樣清算政黨。
吳敦義說，政黨的競爭是ok的，但逾越無罪推定、無限追溯，超越司法、行政、監察的所謂不當黨產處理委員會，實在令人無法接受。
他說，國民黨面臨這樣的頓挫、重大的打擊，競選黨主席是犧牲，不是享受，這兩天會好好沉澱，思考，能不能真正挑起黨的重責大任。
吳敦義表示，如果未來能夠競選也能夠當選黨主席的話，會效法經國先生精神，讓國民黨在內外夾攻下，重新站起。
對於前台北市長郝龍斌表態參選，吳敦義說，現在不表示任何意見。
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