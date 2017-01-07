獨家》自己的國假自己放！ 時力自放新七天假犒黨工
〔記者鄭鴻達／台北報導〕《勞基法》修法刪除「蔣公誕辰」等七天國定假日。當時主張不刪七天假及推動「國定假日法」草案的時代力量，新法上路後自訂元旦翌日、言論自由日、世界地球日、解嚴紀念日、原住民族正名紀念日、教師節、世界人權暨美麗島事件紀念日等新七天國假，取代有轉型正義疑慮的舊七天假，讓黨內職員享優於《勞基法》的全年123天休假日。
《勞基法》去年底完成修法，除確定朝週休二日方向的「一例一休」新制外，也刪除元旦隔日（1/2）、青年節（3/29）、教師節（9/28）、光復節（10/25）、蔣公誕辰（10/31）、國父誕辰（11/12）及行憲紀念日（12/25）等七天假日做為配套，但也引發不小爭議。
去年修法時，時代力量主張不刪除七天假，但為解決舊七天假名義有轉型正義疑慮，而提出「國定假日法草案」，訂定19天國定假日為旦翌日、除夕、春節、和平紀念日、兒童節、清明節、言論自由日（4月7日）、世界地球日（4月22日）、勞動節、端午節、解嚴紀念日（7月15日）、原住民族正名紀念日（8月1日）、中秋節、教師節、國慶日，以及世界人權暨美麗島事件紀念日（12月10日）等共19天。
時代力量秘書長陳惠敏表示，時力本就希望訂定國定假日法，重新定義七天假，因黨內同仁提及《勞基法》雖如此修通過，但可表達自身立場，因此經黨內決策會議無異議通過，讓黨自己維持有七天假，一年維持放假123天，盼讓同仁好休息，工作才有好表現。
對此，某時代力量立委助理表示肯定，並認為部分大企業仍有七天假，黨這樣訂證明自身政策可行，且是選擇有意義的假日，先前很多人誤會時力要繼續放轉型正義要處理的紀念日，因此從自身做起放新定義的七天假，算是讓自己的「國定假日法」提案不言自明。
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