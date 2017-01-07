競爭對手明朗化 洪秀柱：要把黨的方向說清楚
2017-01-07 11:42
〔記者施曉光／台北報導〕在前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌表態參選黨魁後，國民黨主席洪秀柱爭取連任的競爭對手都已明朗化，她今日上午接受媒體訪問時呼籲，未來大家應該把抱負以及要把黨帶往什麼方向說清楚。
對於媒體詢問吳敦義一再強調「九二共識、一中各表」問題，是否暗示她的兩岸政策與國民黨不一樣？洪秀柱說，「大家要『明示』，不要『暗示』」，把黨的方向、黨的理念以及兩岸政策都清楚說出來。
媒體詢問洪秀柱有哪些理想、抱負可以吸引黨內支持？她說，「太多了，三言兩語講不完」，並強調過去國民黨的中心思想、核心價值，是否長久以來被忽略，沒有好好論述？而且人才培育、組織改造也都很重要，而且現在國民黨是巧婦難為無米之炊，如何處理財務問題，打好黨產官司，將是一條漫長之路。
對於國民黨副主席詹啟賢是否會請辭一事，洪秀柱反問媒體，「誰說的呀？」「我拜託你們﹗」「詹副對我來說太重要了﹗」她說，最近有些報導對詹而言，太委屈了，並強調詹啟賢是黨務團隊不可或缺的一個夥伴，有的人惡意中傷、挑剝離間、搞分化，非常不好。
對於昨晚一度傳吳敦義參選，洪、郝都被勸退一事，洪秀柱說，「誰的勸退？肯定不會是我﹗」媒體追問是否參選到底？洪秀柱則說，這不是參選到不到底的問題，自己是補選階段的黨主席，目前黨內還有太多事情，只有短短一年多任期，還有太多事情要做。
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