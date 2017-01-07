政院宣布延後約談9業者 將先實地訪查
2017-01-07 11:36
〔記者李欣芳／台北報導〕「一例一休」勞基法修法上路後，多個行業宣稱因人事成本增加，紛紛調高各種售價，行政院消保處原本預定下週約談9家業者包括鬍鬚張、八方雲集、三商巧福、鬥牛士、必勝客、魏姐包心粉圓、麥味登、馬可先生及王記府城肉粽，了解其調價的合理性，行政院發言人徐國勇今天上午宣布，請業者親自到政院說明將會稍予延後，消保處將先實地訪查相關業者，了解是否有漲價情形。
徐國勇指出，消保處將進行實地訪查，實際了解業者的成本結構及支出等狀況，目前訪查過程順利；業者也可提出書面説明，如能獲得完整資訊，不一定會請業者到行政院說明。但是如果提供資訊不完整，仍會請業者親自說明！
據了解，消保處原本定於1月9日及10日，由消保處與勞動部、經濟部逐一邀請9家業者到行政院提出說明。
徐國勇強調，實地訪查、書面說明或請業者到行政院說明，都是政府了解物價的方式，目前會先實地訪查及請業者書面説明，但請業者親自來政院說明仍是方式之一！因此，請業者親自說明將會稍予延後。
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