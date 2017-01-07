港議員來台遭黑衣人攻擊 徐永明痛批：民主倒退30年

2017-01-07 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量在本週末邀請「香港眾志」成員與港立法會議員來台對談，但在抵達桃園機場準備出境時，竟遭黑衣人埋伏攻擊。時代力量立委徐永明痛斥，這樣的現象讓台灣民主倒退30年。

「香港眾志」秘書長黃之鋒、議員羅冠聰、朱凱迪等人在今日凌晨抵台，原先他們在港機場出境時就遭當地民眾舉牌抗議，抵台後又有愛國同心會「接機」，且一度有黑衣人衝出作勢攻擊。

徐永明在臉書上直言，「這種台港黑衣人匯流的怪現象，可以說是讓台灣民主退步30年。」批評台灣方面給香港友人的待遇，竟是宛如進到「野蠻叢林」，質疑「難道中國因素的滲透連台灣警方都無法抵抗了嗎？」

徐永明指出，用地痞流氓打前鋒鬧事是共產黨一貫手法，也是台灣威權時期黨國體制騷擾人民的伎倆，強調台灣身為一個主權獨立國家，有外國勢力刻意在國內侵害人權自由時，台灣的民主防衛機制就得適時啟動，「這不能只是人民挺身而出，民選政府更要有作為，不然民主倒退將是最大的惡夢。」