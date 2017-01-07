警派霹靂小組保護黃之鋒 不容暴力事件再發生

2017-01-07 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港社運人士、眾志秘書長黃之鋒等一行人，受邀參加時代力量所舉辦的論壇，凌晨搭機抵台時，竟遭黑衣人作勢攻擊，場面一度混亂。對此，北市警方表示將派出霹靂小組幹員貼身保護黃之鋒，避免類似暴力情事再度發生。

黃之鋒今下午將赴北市參加「時代力量」舉辦的座談會，為了加強黃之鋒一行人的人身安全，北市警局已加派警力至他下榻的飯店實施警戒。至於黃之鋒今天下午的行程，中山分局也將增派維安警力，維護松江路會場周邊的秩序，警方強調，若遇暴力事件會依法進行逮捕，絕不縱容。