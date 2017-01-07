郝龍斌發布參選黨主席聲明 但埋下伏筆...

2017-01-07 10:52

〔記者施曉光／台北報導〕昨天還未公開鬆口參選黨魁的國民黨副主席郝龍斌，今日上午在臉書上貼出一份題為「只求一場無私的黨主席選舉」的聲明，直白的說出「一段時間的深思熟慮後，我決定參選」，但也宣布原定與前副總統吳敦義同一天（九日）召開的參選記者會，將延會舉行，因為他要先聽一聽吳敦義的理念與想法。

不過，郝龍斌在文中又說，「個人可以當黨的永遠義工，只要未來黨主席參選人願意承諾以下兩點．．．」，似乎也透露其未來可能退選的玄機。

郝龍斌所提的兩個條件如下：

一、不把黨主席之位當作下一步政治企圖的跳板。用全然無私的心重建黨，為黨找到二０一八縣市長及二０二０總統最佳人選，並且也為立法院組成最佳政策顧問團隊。

二、沒有自己，只有國家。不以自己的小班底治黨，而是大開大闔，廣納黨內每一份力量。沒有派系，沒有恩怨，沒有嫡系，只有重振國民黨的心。

在這份聲明中，郝龍斌宣稱，他一直在等待黨內可以有團結各種力量的領導人出現，「他或她可以把無私、奉獻當成使命，把國家和黨放在個人權力考量之上。」

郝雖說，自己欽佩競爭對手、國民黨主席洪秀柱在黨最困難時，一女當關，他也尊重另一位對手、「聰明優秀」的吳敦義，但又話鋒一轉，指出他同時看到黨內一天比一天走下坡，不論民進黨犯多少錯，國民黨除了立法院黨團，似乎都成了局外人。

郝龍斌書，在推動反核食進口公投連署過程中，他看到民眾希望國民黨能繼續正確的理念，有一個更在乎他們生活安全的領導人出現，「那個領導人不只是熱衷海峽兩岸的高空，接待的層級，而是知道老百姓的苦，苦在那裡，如何解決。把國民黨的各路好手團結，忘記自己的權力盤算：尤其不要把黨只當成參加二０二０總統大選的跳板。」

「這個黨此時此刻的使命，是挽救國家，不是挽救某個個人的政治生命」，「一段時間的深思熟慮後，我決定參選。」

郝龍斌指出，原本他準備九日宣布，在自己著手籌備媒體訪問及參選理念時，突然看到吳敦義參選意願的表態，「一方面我尊敬這位政治前輩，一方面我不希望給予外界誤解，國民黨已跌落谷底，怎麼還在權力爭奪？」