張憲義：要找未婚無家人飛行員出任務 因為…

2017-01-07 10:55

〔記者羅添斌／台北報導〕叛逃到美國的前中科院核研所副所長張憲義驚爆內幕，指台灣曾計畫由IDF經國號戰機搭載小型化原子彈後，就可執行攻擊中國的任務。張憲義並稱，IDF在完成改裝後，「飛機燃料最多只能飛單程，飛出去很可能飛不回來」，也正因為如此，飛行員要挑的是「沒有結婚、沒有家人，而且要志願執行任務的人」。

1988年叛逃到美國的張憲義，在美接受中研院研究員陳儀教授深度訪問，訪問記錄已由「遠足文化」公司出版成書，下週一（9日）將在台北舉行新書發表會，張憲義本人將以越洋視訊方式發表談話，並接受媒體提問。

張憲義書中揭露驚人內幕，指台灣在1970年代已經進行原子彈小型化的研發工作。台灣更曾計畫，一旦台灣面臨危急存亡之際時，可由IDF經國號戰機搭載小型化原子彈，執行攻擊中國的任務。

他說，「我們考慮仿效『神風特攻隊』做法，利用自製的IDF經國號戰機，裝載小型化的原子彈發動攻擊」。張憲義說，所謂的「神風特攻隊」做法，是指以沒有結婚、沒有家人的志願飛行員，事先不知道要載運核武，只知道有一項任務是單程的，飛出去很可能再也回不來的情況下執行任務。

張憲義在書中說，中科院曾研究將小型化的原子彈裝進經國號戰機的副油箱內，藉由攜帶副油箱，經國號戰機才有足夠的燃料完成飛行任務，只是一旦改裝副油箱後，戰機的燃料最多只能飛單程，恐怕飛到800多公里後，執行完原子彈投擲任務後就回不來了。

張憲義表示，「飛行員是否以身殉國，這是政治作戰層面的議題，並不是由中科院來考量」。事實上，這種「神風特攻隊」的大膽做法，已經牽涉到有沒有踩到紅線的問題，「正因為我們有這種企圖心，美國知道以後便決定攤牌」。