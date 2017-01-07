英捷專案啟程 蔡英文：鞏固邦誼、深化合作

總統蔡英文在今日上午啟程訪問中南美友邦。（記者朱沛雄攝）

2017-01-07 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今日啟程前往中南美洲訪問友邦，她在登機前表示，此行的主要任務是鞏固邦誼，並深化與各邦交國的合作關係。

蔡英文在今日上午搭機出訪，多國使節到場送機，她在致詞時提到，此次出訪有兩項重要任務，一是鞏固邦誼，讓台灣走向國際舞台；二是深化與各邦交國的雙邊合作關係，替所有在海外打拚的國人加油打氣。

定名為「英捷專案」的總統外交之旅在今日上午啟程，9天8夜行程將到5個國家6個城市訪問，飛行總時數超過40小時。

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