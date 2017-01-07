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小英出訪飛機上吃什麼？空姐秀給你看！

蔡英文總統英捷專案今日上午啟程，長榮專機準備美味餐點。（記者蘇永耀攝）

2017-01-07  10:02

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統英捷專案今日上午啟程，9天8夜行程將到5個國家6個城市訪問，飛行總時數超過40小時，搭乘的長榮專機也準備美味餐點，包括焗烤龍蝦以及美國prime等級牛排，讓小英總統訪問團成員能有舒適的飛行。

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  • 長榮專機空姐秀出菜單。（記者蘇永耀攝）

    長榮專機空姐秀出菜單。（記者蘇永耀攝）

  • 蔡英文總統英捷專案今日上午啟程，長榮專機準備美味餐點。（記者蘇永耀攝）

    蔡英文總統英捷專案今日上午啟程，長榮專機準備美味餐點。（記者蘇永耀攝）

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