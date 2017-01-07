資深將領：台灣沒有核武 就不存在攻擊
2017-01-07 10:14
〔記者羅添斌／台北報導〕叛逃到美國的前中科院核研所副所長張憲義驚爆內幕，指台灣曾計畫由IDF經國號戰機搭載小型化的原子彈後，就可執行攻擊中國的任務。一名資深將領今天指出，我國的政策是「不製造、不擁有及不使用」核武，既然沒有核武，就沒有以核武攻擊中國的問題存在。
對於張憲義書中揭露驚人內幕，指台灣曾計畫以IDF經國號戰機搭載小型化後的原子彈，對中國發動攻擊反制，這位資深將領指出，撇開台灣有沒有核武的問題不談，在1980至1990年代，兩岸空防在比較上，空防優勢還在台灣手上，台灣要以剛研發完成的IDF戰機破中國防線，完成上級交付的任務，當年應該有做得到的可能。
他說，我國在研發IDF的各項計畫時，戰機發動機的推力受到美方的限制，「美國其實就是怕台灣以自製戰機，對中國大陸發動攻擊」，但即便有如此的限制，只要有志願的飛行員，還是有可能以各種方式，突破美國的限制。
但這位資深將領也表示，中國在1990年代以後，無論是在空軍戰機以及防空飛彈作戰能力上，都已經大幅提升，「台海空防的優勢，現在已經不在台灣身上，而在中國手上」。
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