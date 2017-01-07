早知愛國同心會將攻擊 黃之鋒一行人嗆「心臟大」

2017-01-07 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港社運人士、眾志秘書長黃之鋒等一行人，受邀參加時代力量所舉辦的論壇，凌晨搭機抵台時，遭愛國同心會出動200人「接機」，還有黑衣人暴衝揮拳。不過，黃之鋒等人早就知道會遭受攻擊，更曾透過臉書嗆聲「盡管來鬥，（我們）心臟大」。

黃之鋒同行友人，香港眾志創黨主席羅冠聰稍早於臉書上發文，表示從香港出境時就遭受到一群「愛國人士」尾隨。他形容當時的情境說，現場聚集大約30名抗議人士一直在附近伺機攻擊，隨時可能會一擁而上。

羅冠聰接著指出，對於政治人物，中共操弄的文革式批鬥非常激進，批評其已接近「納粹式愛國主義」的瘋狂程度，他說，在這樣的情況下，被操弄的人民絕對有可能對反對者施加暴行，危害人身安全。

羅冠聰接著說道，已收到訊息，在台灣將會面對愛國同心會的攻擊，對此，他坦然地表示，「盡管來吧，（我們）心臟大！」