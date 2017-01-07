嘉義前議長告別式鋼管辣妹送行登CNN！ 國外網友這樣說...

嘉義前議長董象的告別式「鋼管辣妹送行」登CNN。（圖取自CNN臉書）

2017-01-07 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣議員董國誠本月1日在父親董象的告別式請了陣頭表演、50輛吉普車載著鋼管辣妹秀舞技，送行隊伍長達數公里，陣仗相當大，就連CNN都報導，引起國外網友討論！

董象生前喜歡熱鬧，家屬告別式當天在嘉縣太保市老家為他舉辦場面盛大的告別式，陣仗非常大，消息傳出後引起熱烈討論。

沒想到CNN官方臉書都分享此事，還引起國外網友熱烈討論，點閱率高達107萬、7000多個讚、4000多則分享，有網友留言：「以為會在川普的就職典禮出現」、「這應該是很多人幻想的葬禮，讓大家笑而不是哭泣」、「其實葬禮也可以有些樂趣，而不是很嚴肅的」「我想我找到了我過世之後的完美送葬」；不過也有網友指出，葬禮應該是要嚴肅的，覺得這樣舉辦並不妥。

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前嘉義縣議長董象告別式，吉普車辣妹跳舞送行。（資料照，記者林宜樟攝）