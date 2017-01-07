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國民黨主席之戰 網煤爆金溥聰出馬整合仍破局...

2017-01-07  14:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選戰備受矚目，前副總統吳敦義傳出下週一（9日）將召開記者會宣布參選，讓該黨副主席郝龍斌也相當意外，因為他這週還曾拜會吳敦義，但吳敦義都沒鬆口透露一二，不過倒是有很多人去找郝龍斌，希望他可以禮讓吳，就連前國安會秘書長金溥聰都是說客！

《上報》報導，知情人士透露，這次黨主席選舉，黨內一些大老都希望可以拉下現任黨主席洪秀柱，「大前提是洪秀柱不能連任，誰出來選都可以！」雖然郝龍斌曾想找吳私下商談參選黨主席一事，但吳敦義卻始終不願意鬆口表態。

過程中很多人找郝陣營，也開出整合條件，不過吳敦義遲遲未表態，這些去找郝的人也未必得到吳敦義的授權，郝陣營則是考量去年黨主席補選的前車之鑑，怕吳敦義最後不選，郝龍斌將再次受到傷害，有可能洪秀柱也會因此當選。

知情人士透露，金溥聰也私下找過郝龍斌，希望郝支持吳，但郝進一步問「吳敦義確定會參選嗎？」金也坦言，他也不敢保證吳敦義一定會出來選。不過郝龍斌最近私下密集拜會黨內大老，包括與前主席連戰、吳伯雄、朱立倫及前立法院長王金平等人會面，積極尋求支持，這場黨主席之戰，恐怕會越來越激烈。

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  • 知情人士透露，前國安會秘書長金溥聰也私下找過郝龍斌，希望郝支持吳。（資料照，記者林正堃攝）

    知情人士透露，前國安會秘書長金溥聰也私下找過郝龍斌，希望郝支持吳。（資料照，記者林正堃攝）

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