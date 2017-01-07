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小英非常期待賴清德北上？傳親賴人士爆內幕...

網路媒體報導，親賴人士透露，總統蔡英文非常期待賴清德北上，且雙方透過幕僚，已有不少討論。（資料照，記者吳俊鋒攝）

2017-01-07  08:05

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德未來動向備受關注，外界紛傳他將接任行政院閣揆或副閣揆、總統府秘書長，再攻取雙北市長，各種版本都有。有媒體報導，親賴人士透露，總統蔡英文非常期待賴清德北上，且雙方透過幕僚，自去年11月起已有不少討論，不過，賴的核心圈人士多不贊成他現在就北上。

《風傳媒》報導，未具名的親賴人士透露，蔡希望賴在本屆市任期過半後，就能北上襄助，也增加中央層級的歷練，雙方透過幕僚層級對話，早已開始。在邀賴北上的討論中，除了讓賴擔任總統府秘書長，還包含若賴清德擔任副閣揆，現任副閣揆林錫耀可轉任府秘書長的方案，若賴願接府秘書長，林就不會異動。

報導提到，親賴人士透露，先前幾次相關對話，賴清德都透過管道婉拒，賴也有很大的壓力，而府方一直都未放棄邀賴北上。親英人士也說，蔡、賴兩人還未正式對談過，蔡也可能在出訪結束後，就會邀賴懇談，賴清德必須在近期做最後決定。

這位人士也說，賴清德周邊多反對賴現在北上，認為賴先任副閣揆後，再去參選新北市長，這等於複製「朱立倫模式」，這樣賴將無暇於2018選戰，台南市民也太「委屈」。另也有人建議賴清德應任滿本屆台南市長，不選新北市長，直攻2024，不宜現在就北上。

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