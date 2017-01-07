政府應該要這樣做... 姚立明點出小英政府問題所在
2017-01-07 08:09
姚立明建議蔡英文，應該要按部就班解決多數人在意的議題。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨執政經歷一例一休、年金改革、同性婚姻等問題，引發各件不同聲音，民調也因此降低，國會觀察基金會董事長姚立明姚立明點出蔡英文政府的問題，建議蔡英文應該要按部就班解決多數人在意的議題，不能找「博士內閣」關起門來空談。
《三立新聞》報導，姚立明認為，好的領導者應按部就班的將棘手的事解決，讓大部分的人都可以接受政府的決策，千萬不要像馬政府，他們當初就是只找幾位所謂的「博士內閣」關起門來空談。
姚立明指出，蔡英文應該要找那些平常聽不見聲音的人，才能聽到百姓所想要表達的訴求，這樣做才可以對症下藥，解決民眾關注的議題，如此才能讓民眾對政府信任，才會給予支持。
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