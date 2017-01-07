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洪秀柱在他傷口灑鹽？又傳國民黨大老想走人...

2017-01-07  06:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨人事動盪？繼政策會執行長蔡正元確定將請辭，行管會主委邱大展也傳出請辭消息，不過邱日前否認，現又傳出，國民黨首席副主席詹啟賢，因對洪秀柱日前公開與他「切割」、在他傷口撒鹽，已經萌生辭意。

日前有媒體報導，知情人士透露，詹啟賢獲得洪秀柱授權談判黨產問題後，便和不當黨產處理委員會主委顧立雄多次聯繫及見面，詹都有將狀況回報給洪。詹啟賢曾在11月底洪秀柱出訪菲律賓前，拿行政契約8點協議給洪秀柱，洪稱「回國再說」，詹以為洪沒多大意見，不料回台後，洪卻不願意簽字，此舉讓詹相當心寒，上月20日赴美「療傷」。

《中國時報》報導，洪秀柱後來對媒體說，國民黨與黨產會擬簽行政契約，「除副主席詹啟賢，沒有一個人贊成」，讓在美國的詹啟賢很悶也很不滿。詹啟賢說，他奉命跟顧立雄協商，洪「身邊的人」也有一起去談，當時如有不同意見，為何討論時不說？最讓他不平的是洪秀柱對這件事的處理。詹強調，如果決定不簽是對的，那麼當初勸洪不簽的人就應扛起後果與責任，而非將所有的責任都推給他。

報導指出，詹啟賢在美國長考後，似乎已經有所決定，他感嘆說，「回去該怎麼做，就怎麼做。」

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  • 國民黨主席洪秀柱。（資料照，記者方賓照攝）

    國民黨主席洪秀柱。（資料照，記者方賓照攝）

  • 國民黨副主席詹啟賢。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨副主席詹啟賢。（資料照，記者廖振輝攝）

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