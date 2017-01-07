楊偉中：洪秀柱連任黨魁 對台灣社會好

2017-01-07 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉提前進入白熱化，可能角逐者包括現任黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義等人，另外立委江啟臣也被點名代表中生代接班。前國民黨發言人楊偉中表示，江啟臣當選對國民黨好，洪秀柱當選對台灣社會好。

楊偉中在6日《新聞追追追》節目中表示，國民黨主席選舉，如果都是老狗出來玩不出新把戲，最好讓江啟臣出來，他是中南部出身，學經歷和色彩不像洪秀柱這麼極端，也不是吳、郝那個世代的人。

主持人詢問，江啟臣有沒有份量決定2018各縣市的人選？楊偉中說，2018國民黨是必輸的一個局，要想的是怎麼從死裡活起來，要用新的人、新的面孔、新的論述帶來國民黨新的形象，國民黨本來就該改變模式，縣市長人選就讓民主決定。

楊偉中諷刺說，對國民黨好的結果是讓江啟臣當選，對台灣社會好，就是洪秀柱當選。