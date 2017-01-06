送薩國「獼猴瓶」不妥？ 達人打臉：獼猴是神獸

2017-01-06 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文明（7日）將出訪中美洲，將送給薩爾瓦多總統「獼猴瓶」，媒體人郭篤稱老猴在中美洲有罵人無知的含意，薩國旅遊達人卻表示「從沒聽過這種意思」。

《三立新聞》報導，旅遊達人費少杰多次出入薩爾瓦多，熟悉當地文化，他表示「眾神明中獼猴是神獸」，代表頑皮、靈活或知識家，並沒有無知或不敬的意思。

費少杰更指出薩爾瓦多的旅遊禁忌，例如不能亂摸小朋友的頭、對數字13很忌諱，甚至提到薩國有許多反抗游擊隊，如果頭髮凌亂、指甲有汙垢，可能會被政府當作反抗軍。