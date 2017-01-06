期末考前興大圖書館為年改會封館 學生批荒謬
2017-01-06 22:04
〔記者蔡淑媛／台中報導〕因應國民年金改革中部座談會明天（7日）在中興大學圖書館舉辦，興大公告預估將有大量陳情民眾集結，為配合警方維安等單位要求，興大今天提前6時閉館，明天全天封館，由於下週期末考，引來學生痛批校方「有夠荒謬！」怒聲反彈政府「謊未改革先擾民。」
年金改革北區座談在上週爆發衝突，中部在興大圖書館中興大學圖書館，警方嚴陣以待，網路瘋傳警方在現場架設拒馬，但警方否認，但已在周邊架設攝影機準備搜證，興大也特別向師生發出通知信，在圖書館大門貼閉館公告，並要求圖書館四週全面淨空，以維安全。
但1月9日至13日是學校期末考週，學生趁週末趕緊K書抱佛腳，卻遇上年金改革座談會要在校園舉辦，校方大動作關閉圖書館，校內也面臨大批人潮進入恐引發衝突，讓學生怒批侵擾校園安寧。
興大在公告中也坦承閉館剝奪了同學唸書及準備考試的安靜環境，對同學影響至大，同感遺憾，但會為師生安全為最大考量，減低影響，已與校內各院系所協調開放教室供同學自習，委屈同學暫時利用這些替代空間自習。
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