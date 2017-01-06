來監督！公共參與平台1300件執行中計畫3月底上架
〔記者陳梅英／台北報導〕國發會公共參與平台擺脫過去「冷衙門」稱號，去年8月以來因為颱風假、博愛座連署引發注目，「提點子」迄今已經有43個議題成案，預估月底累積瀏覽人次將突破400萬，為了更精進平台功能，公共參與平台將再度改版，這次要加強的是「來監督」功能，預計3月底會有1300多項政府執行中的計畫上架，讓民眾監督。
國發會公共參與平台從104年2月試辦，9月正式上線後，共有四項功能，包括「提點子」、「眾開講」、「來監督」、「找首長」，瀏覽人次迄今已累績386萬。
國發會資管處副處長莊明芳表示，公共參與平台先前每日瀏覽人次約6000人，轉折點大約是在去年的8月之後，「提點子」的附議門檻降低，加上陸續有幾個案子如颱風假、博愛座等議題連署引發民眾關注，目前該平台每日平均瀏覽量已達1~2萬，有熱門議題時甚至會衝到6~8萬，最具知名的「提點子」迄今也有43項議題成案。
而今年公共參與平台更將進行另一次改版，除「提點子」增加新的功能外，並將加強「眾開講」以及「來監督」的內容。
莊明芬說，今年1月1日起，各部會或是行政院公報中的草案、法規或是法律，一律都會放在「眾開講」中60天，供民眾檢閱並表達意見，以作為政策參考。
在「來監督」的部分，預計3月底則會有1300項政府目前正在執行中的計畫上架，例如客家特色產業發展計畫、奈米國家型科技計畫、故宮南院籌建等，讓民眾能真正監督政府施政。
另外，「提點子」目前只允許附議者發表意見，近期則將增加不附議者（不認同提案內容者）也可於提案下方表達意見，讓民眾彼此之間也能有意見交流。
而「提點子」現行規定是成案後權責機關必須在2個月內回覆，未來則要求權責機關在7天內先公告處理流程、14天內聯絡到提案人，後續若舉行座談會、工作坊等都需揭露，讓附議者知道這段時間政府在做甚麼，而不是2個月後突然一個回應出現。
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