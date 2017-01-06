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台聯辦募款餐會 千名支持者到場

台聯今天舉辦募款餐會，千名支持者到場。（台聯提供）

2017-01-06  21:38

〔即時新聞／綜合報導〕台聯今天（6日）舉辦募款餐會，主席劉一德表示，台灣人沒有真正自己的國家，未來台灣進入第三波民主化，就是主權獨立階段。台聯未來將持續為台灣福祉打拼，為台灣國家正常化奮鬥。

前主席黃昆輝表示，台聯近年來反服貿、阻擋中國對台統戰，未來仍會持續為台灣民主奮鬥。並強調國會缺少支持民進黨的聲音，希望各界多支持台聯。

募款餐會主題為「為台打拼度小月，田螺含水過年冬」，超過千名台聯支持者到場，與會者還包括總統府資政姚嘉文、立法院秘書長林志嘉、媒體人彭文正、教授陳茂雄等人。

另外日本「台灣研究論壇」會長永山英樹、日本「維吾爾協會」會長伊里哈木也出席。永山英數過去在日本曾發起「2020東京『台湾正名』請願署名活動」。

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  • 台聯主席劉一德表示，台聯未來將持續為台灣福祉打拼，為台灣國家正常化奮鬥。（台聯提供）

    台聯主席劉一德表示，台聯未來將持續為台灣福祉打拼，為台灣國家正常化奮鬥。（台聯提供）

  • 台聯前主席黃昆輝盼各界多支持台聯，讓民進黨在國會獲得支持的聲音。（台聯提供）

    台聯前主席黃昆輝盼各界多支持台聯，讓民進黨在國會獲得支持的聲音。（台聯提供）

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