民進黨青年發展部帶「小草」 前進金門闢「綠洲」
2017-01-06 21:47
民進黨青年發展部主任黃守達（左二）與澎湖縣馬公市民代表蘇育德（右二）、屏東縣長治鄉民代表古佳川（左一）等人前進金門，與金門縣黨部主委吳增允（左三）、青年發展部主任林忻棣（左四）等分享工作經驗。（記者吳正庭攝）
〔記者吳正庭／金門報導〕民進黨第一個地方青年發展部在金門成立，中央黨部青年發展部主任黃守達今天帶著「小草」前進金門闢「綠洲」；他說，年輕人可以讓政治更有活力，歡迎年輕人加入一起打造參政舞台。
黃守達率副主任何孟樺、台灣民主學院組長張慧慈、澎湖縣馬公市民代表蘇育德、屏東縣長治鄉民代表古佳川等人前進金門，與金門縣黨部主委吳增允、青年發展部首屆主任林忻棣等分享工作經驗。
民進黨在藍營鐵票區的金門發展不易，目前僅有一席民進黨縣議員；金門青年發展部去年11月成立，黃率員抵金交流，並由張慧慈說明2014年「民主小草」計畫概況，邀請當時計畫參與者的蘇育德、古佳川，分享地方經營和青年參選經驗。
黃守達指出，金門、馬祖在過去被過度忽略，這反而是金、馬的潛力，以金門位於兩岸間特殊的位置，未來可承擔特殊的任務，金門是個很有挑戰的地方。
林忻棣補充，民進黨一直被認為對中國事務比較貧弱，以金門的位置，不會缺少「兩岸」部分，今年會舉辦「兩岸青年論壇」活動。
黃守達表示，台灣最欠缺想像力的就是政治圈，年輕人的加入可以讓政治更有活力；雖然現在覺得好像很多路都已走到盡頭，年輕人的使命「就是找到另外一條路」，鼓勵年輕人一起加入參政舞台。
黃守達表示，金門要把年輕人留下來，長久之計還是要有在地的產業，其過程仍有很多障礙要克服；以觀光為例，不能再廉價、粗糙，相信透過說故事的方式，年輕人的熱情可以讓產業更有溫度、有深度。
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