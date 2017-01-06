| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
空軍官校學生不明原因倒臥送醫 昏迷指數3 一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 政治

民進黨青年發展部帶「小草」 前進金門闢「綠洲」

民進黨青年發展部主任黃守達（左二）與澎湖縣馬公市民代表蘇育德（右二）、屏東縣長治鄉民代表古佳川（左一）等人前進金門，與金門縣黨部主委吳增允（左三）、青年發展部主任林忻棣（左四）等分享工作經驗。（記者吳正庭攝）

2017-01-06  21:47

〔記者吳正庭／金門報導〕民進黨第一個地方青年發展部在金門成立，中央黨部青年發展部主任黃守達今天帶著「小草」前進金門闢「綠洲」；他說，年輕人可以讓政治更有活力，歡迎年輕人加入一起打造參政舞台。

黃守達率副主任何孟樺、台灣民主學院組長張慧慈、澎湖縣馬公市民代表蘇育德、屏東縣長治鄉民代表古佳川等人前進金門，與金門縣黨部主委吳增允、青年發展部首屆主任林忻棣等分享工作經驗。

民進黨在藍營鐵票區的金門發展不易，目前僅有一席民進黨縣議員；金門青年發展部去年11月成立，黃率員抵金交流，並由張慧慈說明2014年「民主小草」計畫概況，邀請當時計畫參與者的蘇育德、古佳川，分享地方經營和青年參選經驗。

黃守達指出，金門、馬祖在過去被過度忽略，這反而是金、馬的潛力，以金門位於兩岸間特殊的位置，未來可承擔特殊的任務，金門是個很有挑戰的地方。

林忻棣補充，民進黨一直被認為對中國事務比較貧弱，以金門的位置，不會缺少「兩岸」部分，今年會舉辦「兩岸青年論壇」活動。

黃守達表示，台灣最欠缺想像力的就是政治圈，年輕人的加入可以讓政治更有活力；雖然現在覺得好像很多路都已走到盡頭，年輕人的使命「就是找到另外一條路」，鼓勵年輕人一起加入參政舞台。

黃守達表示，金門要把年輕人留下來，長久之計還是要有在地的產業，其過程仍有很多障礙要克服；以觀光為例，不能再廉價、粗糙，相信透過說故事的方式，年輕人的熱情可以讓產業更有溫度、有深度。

廣告
  • 民進黨青年發展部主任黃守達（右一）與澎湖縣馬公市民代表蘇育德（右三）、屏東縣長治鄉民代表古佳川（中間後方）等人前進金門，與金門縣黨部主委吳增允（左三）、青年發展部主任林忻棣（左一）等分享工作經驗。（記者吳正庭攝）

    民進黨青年發展部主任黃守達（右一）與澎湖縣馬公市民代表蘇育德（右三）、屏東縣長治鄉民代表古佳川（中間後方）等人前進金門，與金門縣黨部主委吳增允（左三）、青年發展部主任林忻棣（左一）等分享工作經驗。（記者吳正庭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 地方黨部 民進黨 金門 青年
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：民進黨青年發展部帶「小草」 前進金門闢「綠洲」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.