年金改革中區座談會明台中登場 警嚴陣以待

警局部署無殺傷力區隔群眾的「鐵馬護欄」，以區隔代替阻擋，避免陳抗民眾與警方發生直接推擠衝突。（記者許國楨攝）

2017-01-06 20:52

〔記者許國楨／台中報導〕年金改革中區座談會明台中登場，由於先前北區會議發生衝突，中市警局如臨大敵今天密集進行佈署，除將動員1000多名警力蒐證並維持會場內外秩序，對於網路傳出將架設鐵絲型、刮刀型拒馬阻隔的傳聞，警局澄清將部署無殺傷力區隔群眾的「鐵馬護欄」，以區隔代替阻擋，避免陳抗民眾與警方發生直接推擠衝突。

年金改革中區會議明日將於中市南區中興大學圖書館7樓國際會議廳舉行，但鑑於先前北區會議發生民眾推擠衝突，甚至衝入會場等情事後，有民眾在社群網站留言將在中區會議採取突襲、破壞等激烈行動，台中市警局不敢輕忽，昨天也完成警力佈署。

警局指出，整個現場將分成包括會議廳內外二區、圖書館外四區等共6大管制區，每一區由台中市6個數字分局分局長負責，其餘分局則由分局長帶同警力支援作相關勤務部署，以因應突發狀況處理，估計將動用超過千名警力維持秩序並蒐證。

另針對網路謠傳警方將架設鐵絲型、刮刀型拒馬等阻隔器材，市警局澄清表示，考量拒馬「惡評不斷」且有危險性改採鐵馬護欄，僅在中興大學圖書館四周的管制區部署無殺傷力區隔群眾的「鐵馬護欄」，以區隔代替阻擋，避免陳抗民眾與警察發生直接推擠衝突，將傷害減至最低，確保會議順利進行。