「就像電視報的」 吳敦義傳致電藍委拜託支持
2017-01-06 20:17
〔即時新聞／綜合報導〕外界關注前副總統吳敦義是否投入5月的國民黨主席選舉，吳敦義今天表示下週一（9日）將召開記者會說明，仍不鬆口是否參選。但媒體爆料，吳敦義已私下致電黨籍立委拜託支持，對是否參選表明「就像電視報的」，參選幾成定局。
吳敦義今天下午面對媒體詢問是否參選黨主席，仍神秘地說「要到9日才能奉告」，不過據《聯合新聞網》報導，吳傍晚已親自致電部分黨籍立委爭取支持，雖未明言決定參選，但婉轉地說「就像電視報的」、「確定了」。另方面，也有幾位現任或卸任藍委接到吳陣營樁腳的拜票電話，電話中篤定表示吳「百分百決定」參選。
此外，與吳敦義親近的台北市議員鍾小平今天也向媒體表示，吳陣營已「全面啟動」，近期已和馬、郝、連、吳伯雄等黨內大老談過，估計10天內就會宣布參選。
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