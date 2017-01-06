參觀正港「蚊子館」 林全：有先進滅蚊器嗎？
2017-01-06 20:09
〔記者王捷／台南報導〕前年台南市還被蚊子奪走112條人命，因此中央決定在台南市成立國家級的蚊媒中心，由於「蚊媒傳染病防治研究中心」對病媒蚊研究有專精，又因此被稱為「蚊子館」，行政院長林全昨日南下主持「蚊子館」研究大樓啟用，發表3個期許，降低本土病例、研擬滅蚊戰略，同時成為政府新南向政策的重要媒介，林全還開玩笑說，希望還能發明出先進的滅蚊器，讓他不用半夜打蚊子。
前行政院長張善政卸任前曾替台南研究中心掛牌，政黨輪替後，由林全接手啟用，昨日上午林全在市長賴清德陪同下，為大樓主持啟用儀式，林全說，要對付蚊子除了要有戰略，重要的還是要有穩定的制度，中央與地方一起努力，建構防蚊研究中心。
林全對「蚊子館」有三大期許，他期許蚊媒中心除能降低本土性登革熱病例外，還要結合台灣的醫療水準及實境場域，深入擬定登革熱與茲卡病毒的防疫戰略，讓台灣的防疫能力獨步全球並輸出他國，成為政府新南向政策的利器。
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