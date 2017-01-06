總統蔡英文明出訪友邦 隨行名單曝光

2017-01-06 17:54

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文7日將率團出訪中美洲4友邦，隨行名單今天曝光，商界代表包括老爺酒店集團總裁林清波、開陽集團董事長蔡宗融。朝野立委則是除了國民黨外，都有派員隨行。

中國日前才挖走我邦交國聖多美普林西比，蔡總統此次出訪期間會否發生斷交事件，我外交、國安單位都繃緊神經。包括國安會秘書長吳釗燮、外交部長李大維、僑委會委員長吳新興都隨行。

其他官員還包括總統府副秘書長姚人多、國安會副秘書長曾厚仁、宜蘭縣長林聰賢、外交部次長侯清山、行政院農委會副主委翁章梁、經濟部次長王美花、總統府發言人黃重諺、總統府侍衛室中將侍衛長劉志斌、總統府公共事務室主任張文蘭。

商界部份有世界台灣商會聯合會總會長林見松、台灣國際農產開發公司董事長陳郁然、台糖公司董事長黃育徵、老爺酒店集團總裁林清波、開陽集團董事長蔡宗融、財團法人中華民國紡織業拓展會董事長詹正田。

朝野立委部份，有民進黨立法委員包括陳明文、姚文智、莊瑞雄、余宛如以及時代力量立委洪慈庸、親民黨立委周陳秀霞，此次無國民黨立委隨行。